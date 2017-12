Sikkert hjem fra julefrokosten - men bus tabte baghjul...

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. december 2017 kl. 21:18Der kan ikke alene fortælles Århus-historier om den jyske storbys letbane (tog/sporvogne). Nu er der også en Ålborg-historie på hylden. Om en bus, der skulle bringe folk sikkert hjem fra julefrokost for et par døgn siden. I en rundkørsel tabte køretøj-kæmpen imidlertid et baghjul - og så var den tur slut.Det nordjyske trafikselskab, som skulle sørge for den "sikre" julefrokost-bus, bedyrer at der var tale om et enkeltstående, uheldigt tilfælde. Passagererne i den forliste bus tog iøvrigt benene på nakken og gik til nærmeste andet busstoppested.