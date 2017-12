Vesterborg Efterskole konkurs

Lørdag 9. december 2017 kl. 20:59Nu er også den alternative Vesterborg Efterskole, Rosningevej 9 på det nordlige Lolland, erklæret konkurs. Dermed er det slut for den 9 år gamle skole, formentlig forårsaget af den type samme økonomiske forviklinger som for Falster Efterskole, der gik konkurs for et par uger siden.Der foreligger ingen officielle enkeltheder omkring skolens ophør. Der nok sker i samme ubemærkethed, som starten med lige omkring 30 elever i 2008.