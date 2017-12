Plejehjem-beboer indebrændt

Lørdag 9. december 2017 kl. 18:57En 80-årig mand indebrændte i eftermiddag i sin bolig på et plejehjem i den fynske hovedstad Odense. Da brandvæsenet havde fået ilden slukket, fandt man den gamle mand død. Ingen andre kom noget fysisk til ved branden, og det var heller ikke nødvendigt at evakuere andre beboere.Politiets første antagelse er, at branden blev startet i forbindelse med mandens rygning. Det vil nærmere undersøgelser kunne dokumentere eller afkræfte.