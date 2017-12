Sang-ikon død - fulgt til graven af hundredtusinder

Lørdag 9. december 2017 kl. 17:02Det franske sang-ikon Johnny Hallyday døde for 3 døgn siden og er allerede i dag fulgt til graven af hundredtusinder i gaderne i Paris. Han døde 74 år af lungekræft, men har placeret sig i historien som både sanger og skuespiller. Fit på det nærmeste lige til sidste åndedrag.Johnny Hallyday (som var født Jean-Philippe Smet) havde fransk mor og belgisk far, og det prægede hele hans liv. Som da han protesterede mod verdens død og fordærv efter terror-anslaget i Bruxelles i marts 2016 og gik på scenen i den belgiske hovedstad for øjnene af 11.000 og markerede rock'ens trods overfor frygt.Hundredvis af læderklædte motorcyklister fulgte kisten fra forstaden Nanterre, via Champs-Elysees til Madeleine kirken i opera kvarteret ved floden Seinen i eftermiddag.