- Uha-uha ny finanslov ingen servering fra nogen åndelig delikatesse

Fredag 8. december 2017 kl. 23:07Dansk politik bliver stadig mindre åndelig, og tværtimod præget af politikere, der vil styre, kontrollere, forbyde, dømme og straffe. Dansk Folkeparti (DF) og lignende politiske artfæller sætter kæmpe skadelige aftryk på Danmark i disse år, selvom de kun repræsenterer 20-25% af befolkningen. I aften har regeringen og netop DF indgået aftale om en ny finanslov (2018), der ikke er servering fra nogen åndelig delikatesse. Tværtimod. Mere politi, mere grænsekontrol, mere straf for kriminalitet og forfølgelse af fremmede. Aldrig nogensinde har en finanslov været så mentalt fattig og alarmerende om en udvikling, hvor et mindretal med DF i spidsen får lov til at ødelægge danskheden.Indtil videre er aftalen om finansloven publiceret i overskriftform. Herom kan læses på www.fm.dk specielt ved at klikke på linjen "læs mere om aftalen her".