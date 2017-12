Tog blev stoppet af brand og alle passagerer evakueret - uskadt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. december 2017 kl. 21:14Et tog blev sidst på eftermiddagen stoppet på stationen i sydvestjyske Varde, fordi der øjensynligt var opstået brand i det. Under alle omstændigheder røg det kraftigt, og alle passagerer blev skyndsomt evakueret - fysisk uskadt. Det var et oliefyr i toget, som brændte.At der både var ild og røg kunne brandvæsenet bekræfte, efter at man måtte bruge nogen tid for at få helt styr på situationen.