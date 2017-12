Fodboldklub giver tæpper til de alt for mange hjemløse

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. december 2017 kl. 19:40Sport og humanistisk tankegang er nært forbundet. Det er dokumenteret gang på gang, og det kommer også til udtryk uden den rene sportlige indsats. Som eksempelvis i den århusianske fodboldklub AGF. Der har givet 400 dejligt varme tæpper til brug for de alt for mange hjemløse i storbyen.Fodboldklubben har allieret sig med den lokale Kirkens Korshær, som har påtaget sig opgaven med fordelingen af de mange tæpper til alle dem, der har stort behov. Nu hvor de første spæde snefnug også er begyndt at titte frem på himlen.