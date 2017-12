Århus-historien er uden ende - letbane stadig ikke godkendt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. december 2017 kl. 12:54Projektet med den nye såkaldte letbane (tog/sporvogne) i den jyske hovedstad Århus fortsætter som en "god" Århus-historie. I dag har man holdt møde med trafikstyrelsen, og letbanen er stadig ikke godkendt. Men begge parter er dog optimistiske - måske kommer godkendelsen i løbet af de næste 1-2 uger.Derfor gør letbanen nu klar til at åbne med kort varsel. Akkurat som da man aflyste åbningen med ekstrem kort varsel (ja, timer) i efteråret. Både før og efter har bureaukraterne i de 2 lejre permanent været oppe at slås.Det er nok sikrest, at man afventer fakta: kommer letbanen til at køre eller ikke - inden jul. Det vil tiden vise.