Lamper stjålet i nattens mulm og mørke i Nakskov

Torsdag 7. december 2017 kl. 17:20Det var mørkt, hvilket en bevidst ubuden gæst benyttede sig af på et plejecenter i Nakskov. Den langfingrede knuste en rude ved en dør og fik på den måde låst sig ind i et mødelokale. Derfra stjal vedkommende 4 lamper. Politiet har ingen spor af hverken tyveknægt eller tyvekoster.Det øjensynligt velplanlagte indbrud fandt sted i tidrummet fra mørkets frembrud sent tirsdag eftermiddag til tidligt onsdag morgen.