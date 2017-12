Mand styrtede med væltende byggekran 10 meter til jorden

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 7. december 2017 kl. 17:04En 32-årig mand slap nådigt, men kvæstet fra at styrte 10 meter til jorden i en væltende byggekran på havnen i nordjyske Ålborg i eftermiddag. Det var sandsynligvis blæsten, der fik kranen ved murværket til at løsne sig og bryde sammen. Det var stormvejr i området.Fra det lokale sygehus blev det efterfølgende meddelt, at den unge mand ikke var livfarligt kvæstet.