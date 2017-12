8 indlagt efter dødsenfarlig udledning af kulilte i bolig

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 7. december 2017 kl. 09:38Et ægtepar (64-73 år) i landsbyen Almind mellem østjyske Kolding og Vejle befinder sig mellem hænderne på lægerne på Rigshospitalet i København. De blev sent i aftes indlagt med dødsenfarlig kulilte forgiftning, samtidig med at 4 ambulancereddere og 2 politibetjente blev indlagt på det lokale sygehus.Alle 8 blev udsat for dødbringende kulilte udledt fra naturgasfyret i ægteparrets bolig. Reddere og politifolk indåndede kulilten, mens de fik ægteparret bjærget ud af huset.