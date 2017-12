Usædvanligt! - autotransport med 10 biler står i brand

Torsdag 7. december 2017 kl. 09:12Den sidste time har der været et noget usædvanligt syn på motorvejen ved vestsjællandske Sorø. Hvor en autotransport fuldt lastet med 10 biler er brudt i brand og stadig står i flammer. Foreløbig er op mod halvdelen af lasten af biler gået til i ildhavet.De første antagelser om den usædvanlige brands opståen går på, at et dæk på autotransporteren er eksploderet og har ført til flammerne.