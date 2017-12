Putin søger genvalg i 2018

Onsdag 6. december 2017 kl. 20:17Den russiske præsident Vladimir Putin (65 år) har i dag meddelt, at han søger genvalg i 2018. Vælgerne skal stemme i marts, og det ventes, at genvalget bliver en let sag for russernes populære førstemand. Går det som ventet, vil Putin være præsident frem til 2024.Vladimir Putin gav meddelelse om sine planer, da han i dag talte til arbejderne på en bilfabrik i Volga.