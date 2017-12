Håndboldspiller død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 6. december 2017 kl. 14:43Den tidligere landsholdspiller og assistent træner for de danske håndboldherrer Thor Munkager er død 66 år. Hans liv sluttede på vej til sygehus efter en hjerneblødning, kredsløbproblemer han havde kæmpet med i mange år. Historien om ham beskriver bl.a. over 100 landskampe.Thor Munkager var født på Frederiksberg i København, men det var i Helsingør IF, han startede med at sætte sig spor som håndboldtræner. Han deltog både ved OL og VM som landsholdspiller.