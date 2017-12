Julebudskab! - humanitær krise større end i Syrien og Irak

Onsdag 6. december 2017 kl. 14:05De internationale hjælpe organisationer gør en indsats som både er fantastisk og livnødvendig. Men indsatsen er hjælpeløs bagefter - verden bliver værre og værre. Hvis man skal betragte det som et julebudskab, er der noget at "tygge" på de kommende uger om situationen i det midtafrikanske kæmpeland Congo.Den aktuelle katastrofe-melding kommer fra nabolandet Norge, hvor flygtninge kontorets Congo-ansvarlige peger på en humanitær krise langt større end i såvel Syrien som Irak. Alene i år er 1,7 millioner af Congos indbyggere fordrevet fra deres hjem i et land, som årevis har været præget af borgerkrig.Ingen steder i verden er det så slemt, som i det 75-80 millioner indbyggere store afrikanske land. Der desuden er gældplaget og fattigt. Dette oveni den brutale indre uro. Hvordan skal de mennesker nogensinde få julefred?