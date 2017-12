Århusiansk letbane fulgt af uheld - nu kollision med bil

Onsdag 6. december 2017 kl. 11:08Historien om den nye letbane (sporvogne) i den jyske hovedstad ligner snart tidligere tiders Århus-historier. Uheldene har fulgt letbanen, og de toppede med aflysning af indvielse-festen i efteråret i 11. time. Nu er letbanen under en prøvekørsel sent i aftes ramt af et færdseluheld.Det var et tog og en bil, der kolliderede. Da farten var lav, skete der kun materiel skade.