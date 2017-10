Måske forhandlinger mellem Catalonien og Spanien

Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 23:20Det lykkes øjensynligt de catalonske politikere at holde balancen i konflikten med det spanske moderland. Catalonien har ret til at løsrive sig og erklære sig som selvstændig stat, lød det i parlamentet i aften, men man venter. På at få en forhandling igang med den spanske regering.Om det lykkes at bringe de 2 parter til bordet for at drøfte situationen er tvivlsomt. Alternativt er der en voldsom (og muligvis voldelig) konfrontation forude. Som nok kan erstatte det brag, der udeblev i aften.