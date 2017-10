Snyd og bedrag for hundredvis af millioner - indtil videre 18 anholdt

Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 21:08I en kæmpe sag om snyd og bedrag for hundredvis af millioner kr. har politiet i dag slået til på 39 adresser i hovedstadområdet, i det østjyske, på Lolland og i Tyskland. Indtil videre er 18 anholdt, alle er mænd i alderen 24-60 år. Imens ransagningerne fortsætter, tæller politiet penge og beslaglæggelser iøvrigt. Bankkonti med 11 millioner kr., 1½ million kr. i kontanter, en stor mængde kostbare smykker og 8 luksusbiler er indtil videre i politiets varetægt. I morgen fremstilles de anholdte i grundlovforhør sigtet for moms- og skattesvig for beløb mellem 62 og 498 millioner kr. 5 af de anholdte er udenlandske statborgere.Alle personerne menes at være deltagere i et internationalt organiseret netværk og stå bag omfattende IT- og økonomisk kriminalitet.