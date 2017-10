Gammelt malerfirma i Nakskov konkurs med et brag

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 10. oktober 2017 kl. 11:24Det 32-årige Malerfirmaet Hørberg A/S, Vingevej 8 i Nakskov, er konkurs. Med et brag på grundlag af stigende gæld, som i seneste regnskab for 1 år siden blev opgjort til lige under 3 millioner kr. Egenkapitalen var negativ med 1½ million kr. Konkursen kom ikke overraskende.I det seneste regnskab fremhævede man således stram likviditet, selvom der var præsteret et overskud på 241.000 kr. Virksomheden havde aftalte kreditfaciliteter i Jyske Bank frem til sommeren i år.