El-selskab er helt på hælene - kæmpe område uden el

Mandag 9. oktober 2017 kl. 23:12Radius Elnet A/S, der er et selskab i Dong Energy koncernen, er helt på hælene. Den ene store el-afbrydelse afløser den anden. I aften er Glostrup, Albertslund og Brøndby på den københavnske vestegn uden elektricitet, og har været det i timevis. Tidligst til midnat er der igen "blus på lampen".El-selskabet Radius forsyner hovedstaden, Nordsjælland og Midtsjælland med elektricitet - hvis eller der er gang i forsyningen. For 5 dage siden var det indre København ramt af el-afbrydelse. Dagen efter var den gal i Helsinge og andre steder i det nordsjællandske. Den 7. oktober var der el-afbrydelse i Rødovre og Herlev og det følgende døgn i Birkerød.Et naturligt spørgsmål er - hvor rammer den næste el-afbrydelse?