Nyt afgørende døgn i Catalonien og for Spanien, EU og Europa

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 9. oktober 2017 kl. 22:32Erklærer den catalonske præsident Carles Puigdemont indenfor det næste døgn den spanske delstat for selvstændig... Det kan kun morgendagen vise, og hvis ellers han følger sine egne ord og de 2 millioner vælgere, som stemte ja til løsrivelsen fra Spanien, så sker det. Men hvad der så yderligere sker er helt overladt til spekulationer i dette øjeblik. Et afgørende nyt døgn i Catalonien begynder til midnat, og det er også afgørende for Spanien, EU og Europa. De 7 millioner indbyggere i Catalonien udgør mere end blot deres antal. De er stærke økonomisk og afgørende for hele det spanske samfund.De er derfor også afgørende for EU, som franske ministre nu truer med at smide Catalonien ud af ved en erklæring om selvstændighed. Mærkværdigt, idet man jo nærmest ikke vil slippe England, hvor over 17 millioner vælgere sagde farvel til EU-bureaukratiet. For Europa som helhed vil Catalonien blot blive endnu et land. Små og store imellem hinanden er der mange af.