Marineskib påsejlede båd med flygtninge - foreløbig 8 druknet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 9. oktober 2017 kl. 20:31En båd med 80 flygtninge forliste i nat af helt utrolige grunde - nemlig, at et marineskib kom for tæt på og kolliderede med båden i Middelhavet ud for nordafrikanske Tunesien. Foreløbig er 8 flygtninge fundet druknet og 38 reddet. Redningfartøjer leder stadig efter de øvrige.Denne seneste tragiske begivenhed lægger endnu flere til et i forvejen enormt antalt døde flygtninge på vejen til Europa. Alene i september omkom mindst 1.400 på deres vej i og omkring Middelhavet. Det var flere, end dem der nåede frem og søgte asyl.