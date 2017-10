Mand fundet druknet i vandkanten til Kattegat

Mandag 9. oktober 2017 kl. 18:13En ikke nærmere identificeret mand er i dag fundet druknet i vandkanten til Kattegat ved det nordsjællandske sommerhusområde Udsholt Strand. Den dødfundne har ligget nogen tid i vandet og er endnu ikke endeligt identificeret. Der er ingen tegn på noget kriminelt i forbindelse med hans død.Politiet arbejder i forbindelse med at idenficere manden ud fra, at det kan være en 48-årig, som forsvandt for en uge siden under et familiebesøg.