- Snilde russere hackede bank-automater for 1,4 million kr.

Mandag 9. oktober 2017 kl. 14:104 mere end almindeligt snilde russere er blevet anholdt og fremstilles i dag i grundlovforhør sigtet for at have hacket bank-automater og tømt dem for 1,4 million kr. Ved anholdelsen i centrum af København var de i besiddelse af næsten 1 million kr. i kontanter.De 4 herrer menes at stå bag de snilde kup mod bank-automater i København, Sydjylland og Nordjylland. Metoden omfatter både fysiske indgreb i pengeautomaterne og computer-teknologi.