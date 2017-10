Drenge kastede sten mod bus fra gangbro over befærdet vej

Mandag 9. oktober 2017 kl. 11:58Et par drenge på 12-15 år blev i aftes afsløret i at kaste sten mod en bus, der passerede under en gangbro i det vestlige Århus. Forruden på bussen blev knust ved stenkastet. De 2 drenge blev imidlertid optaget på video og forsøgte at stikke af, da politiet nåede frem.Drengene har givet hinanden skylden for stenkastningen.