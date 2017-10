Farvel-til-EU-England bakkes op af dansk finansminister

Mandag 9. oktober 2017 kl. 00:04Finansminister Kristian Jensen tages til indtægt af englænderne for at støtte den linje i farvel til EU-forhandlingerne, som premierminister Theresa May lancerede i midten af september i en tale i Firenze i Italien. Han citeres for at mene, at parterne må finde en løsning, der følger hendes udtalelser.Theresa May slog til lyd for en overgang på 2 år fra Englands udtræden af EU i marts 2019. Således at der er tid til at indgå en fornuftig og kreativ aftale om det fremtidige samarbejde, der kan træde i kraft 2 år senere.Der skal skub i forhandlingerne, lyder det desuden fra den danske finansminister.