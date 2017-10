Unge brydere fra Nykøbing F gav ren medalje-opvisning

Søndag 8. oktober 2017 kl. 23:34At Brydeklubben Thor i Nykøbing F har gode chancer for at holde sig på den absolutte top i Danmark, viser til stadighed klubbens unge talenter. I weekenden var de til internationalt stævne (Alsia Cup) i det sydjyske. Hvor 12 puslinge, drenge og piger var på brydemåtten og gav ren medalje-opvisning. 9 medaljer heraf de 4 i guld.Det var Stamatios Vorrias, Victor Larsø, Magnus Rasmussen og Frida Christiansen, der fik medaljer for 1. pladser om halsen.