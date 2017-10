World Pride festival er placeret i København om 4 år

Søndag 8. oktober 2017 kl. 21:48Den danske hovedstad bliver omdrejningpunkt for World Pride festival i 2021. Det er netop besluttet, og dermed går København igang med de mange forberedelser, der skal få det store arrangement til at løbe succesfuldt af stablen. De sidste par år har man kæmpet for at få verden-begivenheden til Danmark.Blandt tidligere byer for World Pride festival er Rom, London og Toronto. Dette års rent nationale Copenhagen Pride var en kæmpe succes med 25.000 deltagere og hundredtusindvis, der fulgte arrangementet i hovedstadens gader.