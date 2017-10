Ny orkan spreder død og samler flere kræfter på sin vej

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 8. oktober 2017 kl. 04:37En ny orkan er i fuld gang med at sprede død på det amerikanske kontinent. Mindst 25 har mistet livet under dens rasen i de mellemamerikanske lande Costa Rica, Honduras og Nicaraqua. På sin videre vej ind over den amerikanske sydkyst samler den nu flere kræfter.Orkanen har netop ramt området ved floden Mississippi i staten Louisiana, og den ventes også til selve staten Mississippi og muligvis at hærge i andre stater.