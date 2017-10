Biskop emeritus siger farvel til socialdemokratisk politik

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. oktober 2017 kl. 14:43Den tidligere biskop i Århus, 72-årige Kjeld Holm har sagt farvel til det socialdemokratiske parti, han har været medlem af i 25 år. Det er et farvel til partiets galoperende ryk til højre, den stadigt værre flygtningepolitik - og i det hele taget et parti, han slet ikke kan genkende i forhold til da han meldte sig ind.Kjeld Holm (var biskop i Århus i 21 år) har bl.a. udtalt sig om parti-bruddet til www.jp.dk i dag og meddelt, at han i stedet tilslutter sig de radikale.