A-eksplosion i Ukraine for 31 år siden mærkes stadig tydeligt

Lørdag 7. oktober 2017 kl. 11:58Der gik år, så begyndte man at spore problemer i det sydlige Europa bl.a. i Grækenland, hvor indbyggere fik forskellige uforklarlige sygdomme. Forinden havde man i de nordiske lande forlængst afsløret det radioaktive nedfald fra historiens værste a-kraft ulykke i Tjernobyl i Ukraine (som i 1986 hørte til Sovjetunionen). Katastrofen mærkes stadig tydeligt nu 31 år senere.Eksempelvis måles der fortsat radioaktiv påvirkning 10 gange det acceptable i det nordlige Sverige. Hvor man finder stærkt a-inficerede vildsvin og andre dyr. Det tager tid for den livtruende radioaktivitet at blive reduceret og helt forsvinde.Tjernobyl er beliggende lidt over 100 km fra den ukrainske hovedstad Kiev.