Det knager i kriseramt tysk flyselskab - tusinder fyres

Fredag 6. oktober 2017 kl. 22:19Oplysninger i dag om, at alle ansatte står til fyring og firmadriften indstilles, viser at det knager gevaldigt i det 39 år gamle tyske flyselskab Airberlin, man kæmper stadig for at finde en løsning. Tusindvis af ansatte fyres med denne måneds udgang, og så stopper også det nuværende luftfartselskabs drift.Hvad der kommer til at ske i Berlin og den øvrige verden med flyene er der endnu ikke nogen endelig melding om.I begyndelsen af denne uge var det 50 år gamle engelske Monarch Airlines, der fra den ene dag til den anden lod sine fly stå på landjorden. Bankerot.