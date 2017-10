Byggefirma i Maribo konkurs

Fredag 6. oktober 2017 kl. 21:57Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over byggefirmaet HVH Entreprise ApS, Østre Boulevard 58 i Maribo. En fallit der følger i kølvandet på et dundrende underskud på 938.000 kr. i 2016. Gælden var ved udgangen af sidste år 2½ millioner kr., hvoraf de 1½ million kr. skyldtes til banken.Byggefirmaets ledelse var på det rene med, at problemerne tårnede sig op, idet man i regnskabet for 2016 rejste tvivl om muligheden for at fortsætte driften. Nu er det slut efter 26 år, de seneste 9 år med ny ejer.