Tidligere SF-formand og minister har meldt sig ud af partiet

Fredag 6. oktober 2017 kl. 16:39Den tidligere formand for SF, folketingmedlem og minister Annette Vilhelmsen (57 år) har meldt sig ud af partiet. Hun har ikke ledsaget sin beslutning af nogen nærmere forklaring, hvorfor bud på årsagerne kun kan blive gætterier. I dag er hun direktør for handelskolen Tietgen i Odense.Annette Vilhelmsen blev formand for SF for 5 år siden efter kampvalg mod Astrid Krag (der i dag er socialdemokrat) og afløste Villy Søvndahl.