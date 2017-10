Anti atomvåben organisation tildelt Nobels fredpris 2017

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 6. oktober 2017 kl. 12:35Organisationen imod a-våben International Campaign to Abolish Nuclear Weapons er tildelt dette års Nobel fredpris. Med begrundelsen "for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons".På website www.icanw.org kan læses mere om prismodtageren og på www.nobelprize.org om Nobel-komiteens beslutning og begrundelse.