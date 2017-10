Brutalt kørt ned og dræbt efter opgør på McDonald's i Holbæk

Fredag 6. oktober 2017 kl. 10:542 unge mænd på 26-27 år er anholdt og sigtet for at have kørt en 39-årig mand ned og som følge heraf dræbt ham efter et skænderi på McDonald's i Holbæk. Det øjensynligt med fuldt overlæg tilrettelagte angreb på den nu døde mand fandt sted sent i aftes få timer efter bataljen på familie-restauranten.De 2 unge mænd fremstilles i dag i grundlovforhør, hvor de forventes varetægtfængslet.