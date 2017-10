Natligt skyderi mod rocker-klubhus midt i Maribo

Fredag 6. oktober 2017 kl. 09:10Politiet forsøger til morgen stadig at finde ud af, hvem der stod bag skyderi mod rocker-klubben Satudarahs hus midt i Maribo først på natten. Skuddene blev angiveligt affyret fra en forbikørende bil, som er blevet iagttaget forsvinde fra stedet. Øjensynligt blev ingen personer ramt.En igennem lang tid værende konflikt mellem rocker-grupper anses også i dette tilfælde at være baggrund for nattens aktion.