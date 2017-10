24 ansattte på special-sygehus har fået en fyreseddel

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 5. oktober 2017 kl. 15:50Der skal spares på specialsygehuset Hammel Neurocenter i region Midtjylland, og det har nu ført til, at 24 ansatte har fået en fyreseddel. Antallet af pladser til patienter reduceres for, at man kan få økonomien til at hænge sammen. Sygehuset har 2.100 patienter årligt, de 1.000 behandles ambulant.De 24 fyringer er en "pyntning" af spareindgrebet, idet der udover de fyrede også er 16 andre ansatte, der har indgået aftale om at forlade deres jobs.Patienterne på neurocentret er folk, der rammes af hjerneskader, i hele det vestlige Danmark.