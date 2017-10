Nobels litteraturpris til japansk-engelsk historie-fortæller

Torsdag 5. oktober 2017 kl. 14:57Den 62-årige japansk fødte, men i England opvoksede og boende forfatter Kazuo Ishiguro er tildelt Nobels litteraturpris 2017. Han kom til England som 6-årig i 1960 og har en følelsesmæssigt stærk karriere bag - og foran sig. Debuterede i 1981 med short-stories og året efter kom den første novelle.Nobel-komiteen begrunder sit valg af Kazuo Ishiguro med, at han "in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world". Der kan læses mere på www.nobelprize.org