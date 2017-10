"Oldemor" troede hun lånte 25-årig mand penge til en ny bil

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 5. oktober 2017 kl. 10:58Hvordan det kan lade sig gøre, at en 93-årig kvinde låner penge til en 25-årig mand efter blot en enkelt telefonopringning, i den tro "at hun er oldemor til manden" - ja, det kan psykologer måske forklare. At det netop er sket i vestsjællandske Korsør er et faktum, hvor politiet nu er sat på opgave.Den unge mand mødte efter en telefon opringning til "sin oldemor" op på hendes adresse og blev overdraget en kuvert med penge til en ny bil, der var det, han havde angivet som grund til "låneansøgningen". Tricktyven griner nok endnu!