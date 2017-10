Mand død i politiets arme

Torsdag 5. oktober 2017 kl. 09:46Der oplyses ingen enkeltheder om en nyt tilfælde af død i politiets arme. En ikke nærmere identificeret mand, der for 1½ døgn siden øjensynligt begik selvmord, mens han var i politiets varetægt i østjyske Randers. Nu efterforskes den tragiske hændelse, og et liv ender i jura og masser af papir.Politiets efterhånden sædvanlige hemmelighed kræmmeri, der kun fører til spekulationer og rygtedannelse. Der er jo intet at skjule, sandheden skal frem.