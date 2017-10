Mand levende begravet og død under arbejde med kloak

Onsdag 4. oktober 2017 kl. 22:07En ikke nærmere identificeret 57-årig mand blev sent i eftermiddag levende begravet og døde som følge heraf under arbejde med kloak i vestsjællandske Sorø. Jorden styrtede sammen omkring ham, da han befandt sig nede i en udgravning. Han kolleger slog omgående alarm.Der måtte et intensivt gravearbejde til under redningarbejdet, hvorefter man fandt manden, men altså død.