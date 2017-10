Var det morderen med liget af ung pige, kvinde har set?

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 4. oktober 2017 kl. 13:16Politiet har muligvis fået et nyt spor omkring det tragiske mord på en 17-årig pige, der en søndag morgen i juli 2016 forsvandt sporløst i Korsør. En kvinde kørte i timerne efter omkring midtsjællandske Regnemarks Bakke, hvor den unge piges lig blev fundet juleaftensdag i fjor.I forbindelse med sin kørsel bemærkede kvinden en hvid bil og en mand, der så ud til at løfte noget tungt. Var det mon liget af den unge pige, kan man nu spørge i jagten på morderen. Kvinden har også oplyst, at der kørte en anden bil samtidig med hende bag en traktor på stedet. Måske denne bilist også har set noget? Det vil politiet gerne vide...Om de nye oplysninger fører til nogen afslutning på mordsagen, kan kun tiden vise.