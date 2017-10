Mand indebrændt i sin villa - hustruen blev reddet ud

Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 23:14En 82-årig mand indebrændte i aften i sin villa i landsbyen Ågerup 5-6 km nord for Roskilde. Hans 6 år ældre hustru blev reddet ud af det brændende hus og bragt på sygehuset til behandling for røgskader. Ilden i villaen var så kraftig og røgudviklingen så voldsom, at beboerne i området blev advaret.Der foreligger endnu ingen oplysninger om årsagen til den dødbringende brand.