Catalonien lammet - generalstrejke imod politivold der kvæstede 900

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 14:15De 7 millioner indbyggere i Catalonien er fast besluttet på at løsrive sig fra det øvrige Spanien. Det viser også en generalstrejke, der i dag har lammet hele området. En aktion tillige rettet imod den politivold, som under weekendens folkeafstemning om løsrivelsen kvæstede 900. Den catalonske regering forsøger at få forhandlinger igang om løsrivelsen, der fik opbakning af 90% blandt de 2,2 millioner indbyggere, som deltog i folkeafstemningen trods alle forsøg fra den spanske regering og politiet på at knuse folkets vilje. Dagens generalstrejke har stort set lammet al trafik. Mindst 24 store veje i Catalonien er blokeret af menneske mængder.I den catalonske hovedstad Barcelona har op mod 800 fødevarebutikker lukket i dette døgn.