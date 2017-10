Spøgelsebilist på Sydmotorvejen - det gik bare ikke!

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 11:48En 72-årig mand havde slet ikke styr på rollen som bilist, da han flere gange i nat blev stoppet på Sydmotorvejen. Første gang ved Rønnede på Sydsjælland, hvor han kørte som spøgelsebilist i det forkerte spor. Heldigvis uden ulykker. Et par timer senere måtte politiet igen tilkaldes, det gik bare ikke for ham bag rattet.Det var ved lollandske Maribo, hvor manden ganske vist kørte i det rigtige spor, men så usikkert, at han var til fare for andre trafikanter og sig selv. Derfor blev han sendt videre med toget og bedt om at finde en, der i dag kan afhente bilen.