Pest i udbrud i ø-stat

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 2. oktober 2017 kl. 23:47Ø-staten Madagaskar i det indiske ocean er ramt af pest. Det fattige land med mindst 22 millioner indbyggere er sammen med bl.a. FNs sundhedorganisation WHO helt oppe på tåspidserne i forsøg på at dæmme op for udbrud af pest. Der allerede har krævet 21 menneskeliv, mens 5 gange så mange er smittet.Der er øjensynligt flere arter af pest i udbrud, både overført mellem mennesker og via rotter. Symptomerne blev opdaget for 5-6 uger siden.Der kan læses mere om pesten i Madagaskar på www.who.int - WHOs website under "Highlights".