Mand anholdt for hjemmerøveri mod ældre par i Næstved

Mandag 2. oktober 2017 kl. 18:25En 42-årig mand er i dag blevet anholdt og sigtet for at være den ene af 2, som i begyndelsen af september begik hjemmerøveri mod et ægtepar på 82-87 år i Næstved. Manden fremstilles i morgen i grundlovforhør, mens politiet leder videre efter den anden gerningmand.De 2 brød ind i de gamles hjem og truede dem med en kniv. Gennemsøgte huset og forsvandt derefter med et kontant beløb.