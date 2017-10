Ansat anholdt i bestikkelse-sag indenfor fængselvæsenet

Mandag 2. oktober 2017 kl. 17:42En 38-årig mand er blevet anholdt i en sag om bestikkelse indenfor fængselvæsenet. I forbindelse med hans anholdelse er der foretaget ransagninger forskellige steder herunder i arresten i Helsingør. Den anholdte er ansat i kriminalforsorgen, der har ansvaret for de danske fængsler.Manden sigtes for at have modtaget gave/ydelse, hvilket er forbudt efter straffelovens § 144, hvis strafmaksimum er 6 års fængsel.4 andre personer har været anholdt i bestikkelse-sagen, men de er igen løsladt.