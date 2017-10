20 dræbt og 100 kvæstet under stor open-air koncert

Mandag 2. oktober 2017 kl. 10:51Mindst 20 er blevet dræbt og over 100 kvæstet i forbindelse med skyderi under en stor open-air koncert i Las Vegas i den vestamerikanske stat Nevada. Blandt de dræbte er manden, som startede det brutale og dødbringende skyderi med automatvåben fra 32. etage i et hotel ved siden af koncertpladsen.Der hersker naturligvis kaos og en stemning på lavpunktet i Las Vegas, hvor politiet ikke tror, der var andre om skyderiet end den ene nu dræbte mand. Det er nu først på natten til mandag i Las Vegas, som er 9 timer efter dansk tid.